姚立德出任教育部政次 總統府發布人令
2017-03-03 18:42
〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今晚發布最新的蔡英文總統人事令，總統任命台北科技大學前校長姚立德接任教育部政務次長。
在教育部前政次陳良基被提升為科技部長之後，教育部政次一職的遺缺，敲定由姚立德接任，將負責蔡英文英政府的新南向重點政策和高教技職轉型創新的重大政策等。
姚立德是台北工專畢業，美國密蘇里大學電機碩士、美國威斯康辛大學電機博士，回母校台北科技大學擔任教職，後曾被選為台北科大校長，技職出身的姚立德政次，與具高教背景的科技部長陳良基，外界期待兩人在產學合作的推動上有更完整的合作。
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