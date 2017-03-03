| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

姚立德出任教育部政次 總統府發布人令

2017-03-03  18:42

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今晚發布最新的蔡英文總統人事令，總統任命台北科技大學前校長姚立德接任教育部政務次長。

在教育部前政次陳良基被提升為科技部長之後，教育部政次一職的遺缺，敲定由姚立德接任，將負責蔡英文英政府的新南向重點政策和高教技職轉型創新的重大政策等。

姚立德是台北工專畢業，美國密蘇里大學電機碩士、美國威斯康辛大學電機博士，回母校台北科技大學擔任教職，後曾被選為台北科大校長，技職出身的姚立德政次，與具高教背景的科技部長陳良基，外界期待兩人在產學合作的推動上有更完整的合作。

廣告
  • 台北科技大學前校長姚立德，獲總統任命出任教育部政務次長。（資料照，北科大提供）

    台北科技大學前校長姚立德，獲總統任命出任教育部政務次長。（資料照，北科大提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北科大 姚立德 教育部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：姚立德出任教育部政次 總統府發布人令


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.