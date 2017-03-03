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平鎮、新屋、復興區農會選舉 地方：理事長選情明朗

平鎮區農會新任會員代表選舉理監事。（記者周敏鴻攝）

2017-03-03  14:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕第三梯次召開新任會員代表大會的桃園市平鎮、新屋與復興區農會，上午順利選出理事、監事與上級農會代表，其中競爭激烈的平鎮與新屋區，因理事名單出爐，地方人士認為「理事長之爭態勢已明朗」。

至於復興區農會，因表態參選理事長的人，僅有現任理事長葉國崇一人，與唯一登記候聘總幹事的現任總幹事陳榮基又是搭檔，選情單純，變數不大。

新屋區農會因兩派勢力相爭，上午投票時，氣氛凝重，但過程平和，順利選出理事、監事與上級農會代表等，地方人士分析，表態參選理事長的前桃園縣議員姜義青明顯較有優勢，估計他若勝出，將會選擇候聘總幹事4人之中的現任總幹事葉時銓。

平鎮區農會的選舉也很激烈，兩派勢力都想爭取理事長寶座，讓選舉過程中進行驗票匭、監票時，都格外謹慎，地方人士說，有意連任的現任理事長劉兆青，與現任總幹事葉思瑋分裂，葉思瑋轉而與桃園市議員莊玉輝合作，並將由莊玉輝爭取理事長一職。

地方人士分析，當選理事名單出爐後，莊玉輝、葉思瑋搭檔的勝出機率已明顯較高。

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  • 平鎮區農會新任會員代表選舉理監事。（記者周敏鴻攝）

    平鎮區農會新任會員代表選舉理監事。（記者周敏鴻攝）

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