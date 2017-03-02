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2018議員選舉 民進黨：未必與時力合作

2017-03-02  17:00

〔即時新聞／綜合報導〕備戰2018議員選舉，民進黨秘書長洪耀福今天（2日）表示，與時代力量各自努力、把餅撐大未必不好，他坦言「不一定沒有合作，但也不一定會競爭或一定要合作。」強調要務實、彈性面對狀況。

針對2018選舉，媒體提問時代力量來勢洶洶，民進黨如何迎戰？洪耀福對此表示，不能說迎戰，而是各自努力，擠壓到誰還很難講。他補充，議員選舉是多席次選舉較為複雜，策略要等「他們」出來後再來討論，媒體追問「他們」是否指時力的策略，他則說民進黨有自己遊戲規則。

另外，他也表示，2018民進黨將推出年輕人及新住民參選，目前新住民參選人還在尋覓，包括越南、菲律賓、泰國新住民都有可能，不過因為新住民需取得國籍10年後才能參選，人選不容易找。

至於年輕人會參選哪個選區，是否以六都為主，他則說都有可能，民進黨會用科學性研究，等選對會討論完，送中執會討論通過後，7月全代會把方案提出來。

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  • 民進黨秘書長洪耀福今天表示，民進黨2018未必與時代力量合作。（記者劉信德攝）

    民進黨秘書長洪耀福今天表示，民進黨2018未必與時代力量合作。（記者劉信德攝）

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