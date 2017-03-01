內政部提老屋重建 林昶佐：不能只是拆！

2017-03-01 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，內政部長葉俊榮表示，全國屋齡30年以上、4或5層樓中40％耐震係數不足的，約有3.4萬棟建築物，以此來算大約可以創造2兆7200億元的產值。對此，時代力量立委林昶佐PO文表示：「不能只是拆！要看到老社區的過去、現在與未來。」

林昶佐質疑，「在地的聲音是否有被納入考量？在地的需求，是否真能夠被這個草案解決？其實都還有很多需要釐清之處」，並且表示：「老建築難道只有拆除改建唯一選擇嗎？為何沒有納入補強或修繕的選項呢？同時，政府強調是為了增強老建築的防災與安全，卻沒有重視有些老社區狹小巷弄，以及防災避難空間、警消、醫療、交通動線原本就可能有不足的問題，本草案卻開放改建的容積率、放寬建蔽率，會讓更多人住進那個社區，不就更超出當地可以負荷的防災資源嗎？」

他也呼籲，雖然內政部推行這項政策的立意良善，「但草案實在有很多值得商榷之處，請務必要聽進各界包括專家、學者及許多在地居民的聲音，才能讓這個政策的推動，真的符合人民的需要，解決老社區的問題」。