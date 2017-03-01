內政部提老屋重建 林昶佐：不能只是拆！
2017-03-01 16:15
〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，內政部長葉俊榮表示，全國屋齡30年以上、4或5層樓中40％耐震係數不足的，約有3.4萬棟建築物，以此來算大約可以創造2兆7200億元的產值。對此，時代力量立委林昶佐PO文表示：「不能只是拆！要看到老社區的過去、現在與未來。」
林昶佐質疑，「在地的聲音是否有被納入考量？在地的需求，是否真能夠被這個草案解決？其實都還有很多需要釐清之處」，並且表示：「老建築難道只有拆除改建唯一選擇嗎？為何沒有納入補強或修繕的選項呢？同時，政府強調是為了增強老建築的防災與安全，卻沒有重視有些老社區狹小巷弄，以及防災避難空間、警消、醫療、交通動線原本就可能有不足的問題，本草案卻開放改建的容積率、放寬建蔽率，會讓更多人住進那個社區，不就更超出當地可以負荷的防災資源嗎？」
他也呼籲，雖然內政部推行這項政策的立意良善，「但草案實在有很多值得商榷之處，請務必要聽進各界包括專家、學者及許多在地居民的聲音，才能讓這個政策的推動，真的符合人民的需要，解決老社區的問題」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務
- 楊潔箎會美國務卿 邀近期訪中
- 阿丹局長離職 花媽：沒什麼比家庭更重要
- 美政府為Uber施壓台灣？賀陳旦這麼說...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 危言聳聽？他觀察：W飯店轟趴轉進宜蘭豪華農舍…
- 台日對抗賽》第2戰先發打線出爐 桃猿打者剩3人
- 高市空氣品質不佳 小港測站達「紅害」
- 六輕限煤官司敗訴 台塑化：一定提上訴
- 拾荒老人偷白米 「過苛條款」判不用還
- 路肩開放時間短 頭份交流道塞車無解
- 美軍不只派航母卡爾文森號 潛艦也駛進南海
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 慈愛慢飛天使成立「襪子工坊」 交出首筆訂單
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 公共藝術「身首異處」 傳藝中心挨轟太商業
- 柯文哲籲「這一代把仇恨終結」
- 板新、林口、桃竹 今起一階限水／夜間、離峰減壓 公部門禁止非必要用水
- 大眾湯70元走過40年...北投天祥溫泉將結束營業
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 司改國是會議》小燈泡媽、昊昊姑姑各一句 羅秉成印象深刻
- 台泰兩地聯手詐中國人 半年獲利千萬跑車代步
- 台日對抗賽》恰恰開心擊敗日本隊 可惜不是穿國家隊球衣
- 南韓獨檢組：朴槿惠與崔順實「共謀」收賄
- 山佳車站廢木 做成袖珍版
- 〈國際現場〉川普新政 道瓊連12天創新高
- 中輟生網路簽賭欠上萬賭債 遭設局強押拿刀刺臀
- 追思228 重返湯德章遊街路線
- 離職警扮真警很逼真 副總被騙走300萬元
- 一氧化碳中毒死傷4起 更換熱水器 最高補助3千
- 女高生失蹤7天 警嗆周男「再不出現拿拘票逮人」
- NBA》新血加入 詹姆斯：D.威廉斯有領導能力
- 台日對抗賽Live》山田哲人開轟 日本先馳得點
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 51棟建物磁磚易落 工務局籲小心
- 勞工局稽查筌聖老家 6項缺失再罰28萬元
- 台日對抗賽》大王一戰成名 臉書粉絲激增
- （影音）驚喜！搭車看S.H.E影片 口罩女湊過來：我是Selina
- 乾冷髒空氣今接近！彭啟明：早晚低溫持續到週五
- 民宿開業千日 芹甫搞這招慶祝
- 南韓部署薩德 中媒嗆準斷交
- 鋼彈結合美少女 打進日、中市場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：內政部提老屋重建 林昶佐：不能只是拆！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分