蔡英文致詞泛淚 讚德、以共同哀悼是最佳典範

蔡英文致詞時眼泛淚光，一度哽咽。（自由時報影音小組攝）

2017-02-28 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕228事件今天滿70週年，總統蔡英文在中樞紀念活動上眼泛淚光向家屬表示慰問，他也表示，追求228真相不會間斷，將啟動新的計畫，將所有史料解密判別，並由專門負責單位處理。

蔡英文今天在228紀念活動上一度哽咽，她強調政府一定會用最嚴謹的態度，來處理228的責任歸屬，為了追求真相，行政院也與執政黨立院黨團討論，將轉型促進條例在本會期優先通過，負責台灣轉型正義工作。

她也提到，很多人會問，追求228真相還不如拚經濟，但沒有真相，該過去的永遠不會過去，拚經濟很重要，但繁榮和公義並存才是真正值得追求的目標，追求真相是和解不是鬥爭，這是政府堅持的原則。

另外，她也談到日前與德國、以色列代表共同向受難猶太人哀悼，以色列代表與德國代表站在一起，共同提醒這段歷史別再重演，德國曾經是加害者，猶太人是受害者，能一起出席讓她心裡很感慨。她認為這是台灣轉型正義最佳典範，希望有天類似場景也會出現在台灣，讓台灣政黨別再背負威權統治的包袱，「讓加害者願意道歉，受害者願意原諒，讓228成為國家最團結的時候，等到那一天來臨，台灣的民主，也會更往前邁進，台灣一定會春暖花開。」

相關影音