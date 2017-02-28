談二二八 柯文哲：面對問題才能解決問題

台北市長柯文哲今天下午參加二二八事件七十周年中樞紀念儀式，柯文哲致詞時數度哽咽。（記者劉信德攝）

2017-02-28 14:54

〔記者鍾泓良／台北報導〕總統蔡英文、台北市長柯文哲今天下午參加二二八事件七十周年中樞紀念儀式，柯文哲致詞時開頭數度哽咽，他表示自己身為二二八家屬，二二八是他很難去面對的日子，每次想起先祖父所面對的時代悲劇、目睹父親所承受的悲傷與遺憾，這日子來到都會引起他的焦慮與不安，他想許多家族也是如此。

柯文哲說，七十年前因為統治者的錯誤，讓台灣一群菁英從此消失，造成台灣長期黑暗，今天台灣島還是有很多人都有創傷、刺痛沒有癒合，也因為此事件從此衝突跟猜忌。他提到，雖然政府後來對二二八家屬做出道歉、賠償及恢復名譽，但只有受害者沒有加害者的歷史糾結，沒有解決大家心中的疙瘩

柯文哲說，今年是二二八事件七十周年，台灣經歷三次政黨輪替，民主逐漸鞏固，但在二二八這一天仍然對抗。他認為，台灣必須在這一代把仇恨終結，就應該面對問題，解決問題，而非製造更多問題。他提到，去年他選擇在二二八這天挑戰一日雙塔，就是要讓大家想起台灣人冒險犯難的精神，也希望未來可以每一天繼續舉辦相同活動。

相關影音