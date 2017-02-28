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中山大學蔣介石銅像未被潑漆 校方用這招…

2017-02-28  14:03

〔記者洪定宏／高雄報導〕中山大學蔣介石銅像曾2度被潑漆，甚至被塗成《蝙蝠俠》電影中「小丑」的恐怖模樣，以及被蓋上黑色塑膠袋，今年竟然「平安無事」；原來校方動員人力24小時監控，不讓有心人士在深夜下手。

中山大學校園有孫文及蔣介石銅像，孫文坐著，蔣介石穿軍裝站在旁邊，2012年1月14日是總統選舉投票日，校方於15日上午獲報，發現蔣介石頭部被噴白漆、眼睛噴黑漆、上半身紅漆，嘴巴還被破壞挖洞，很像《蝙蝠俠》電影中的小丑恐怖模樣。

去年2月28日凌晨，校方發現蔣介石銅像被潑白漆、套上黑色塑膠袋，雖然很快清除，但潑漆者2次都未曝光。

由於案發都在深夜，所以今年校方特別動員人力，在銅像旁24小時監控，這招果然見效，沒有人趁隙潑漆。

校方強調，已成立「銅像處理委員會」，將廣納各界意見，於今年4月5日說明處理原則。

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  • 中山大學蔣介石銅像今年未被潑漆。（記者洪定宏攝）

    中山大學蔣介石銅像今年未被潑漆。（記者洪定宏攝）

  • 2012年蔣介石銅像被搞成蝙蝠俠電影中的小丑恐怖模樣。（記者洪定宏翻攝）

    2012年蔣介石銅像被搞成蝙蝠俠電影中的小丑恐怖模樣。（記者洪定宏翻攝）

  • 2016年蔣介石銅像被潑白漆。（記者洪定宏翻攝）

    2016年蔣介石銅像被潑白漆。（記者洪定宏翻攝）

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