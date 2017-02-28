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台女赴泰陳屍飯店泳池 死因尚待調查 228事件中樞紀念儀式下午2點舉行（直播）
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批賴清德228致詞 洪秀柱：搞台獨運動的起點

2017-02-28  13:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市長賴清德今天參加228追思活動時呼籲大家「記取歷史教訓，不要再期待外在祖國」，國民黨主席洪秀柱抨擊這樣的說法就是搞台獨的起點，陷國家於危險之局，遺憾、痛心。

洪秀柱今天中午到台南市永康區與年輕學子座談時，媒體問到稍早賴清德參加追思活動的致詞，以及對中共也要紀念228的看法，提出這樣的嚴厲批評。

洪秀柱說，從中共也要紀念228來看，70年前的這起事件，絕不能用單一方式或角度去解釋，因為是非常複雜的，社會要更理性，切勿誤導民眾。

洪秀柱也指出，賴清德的「不要再期待外來祖國」之說，等於是將228當成台獨運動的起點，企圖藉此分別外來政權，要予以消滅，陷台灣於危險、不穩定的狀態，民進黨的明日之星竟講出這種非理性，且對社會沒有幫助的話，令人遺憾。

洪秀柱表示，前總統陳水扁也說過台獨是做不到的話，可見賴清德在「練肖話」、「濠洨」（台語，意指鬼扯），騙老百姓不好。

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  • 國民黨主席洪秀柱（中）抨擊台南市長賴清德的228致詞，是搞台獨的起點。（記者吳俊鋒攝）

    國民黨主席洪秀柱（中）抨擊台南市長賴清德的228致詞，是搞台獨的起點。（記者吳俊鋒攝）

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