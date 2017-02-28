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瘦了中央肥了地方！五都改制公務員增逾5千人

2017-02-28  06:46

〔即時新聞／綜合報導〕政府機關長期採取精簡措施，逐步降低人事員額，但是，根據調查，六都中，只有台北市真的精簡人事，其餘五都都是「越減越多人」，5年間增聘5114人，其中，新北市更大增14%，機關人員數由18288人增至20849人，增加了2561人。

《中國時報》報導，行政院人事行政總處報告，中央政府 105年員額較 101年共精簡 7352人，精簡率3.15%；但地方人事卻是快速上揚。銓敘部調查，105年公務員員額與100年相較，改制後五都人事共增聘5114人，六都中只有台北市是減少8.1%。

根據這項調查，增聘最多的是新北市，第二是台中市，由14741人增至16069人，增加1328人，成長9％，而桃園則是才計算一年，改制即增聘595人，公務員員額達到105年的11459人。

但新北市政府喊冤，指臨時人員減聘約3000人。

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  • 新北市是五都5年中增聘公務員人數最多一都。圖為106年新北市地王「板信商業銀行雙子星大樓」。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市是五都5年中增聘公務員人數最多一都。圖為106年新北市地王「板信商業銀行雙子星大樓」。（資料照，記者賴筱桐攝）

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