| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

桃市府大廳蔣介石銅像 鄭文燦：研議撤除

桃園市政府一樓大廳設有蔣中正銅像，一進門就會看見。（記者陳昀攝）

2017-02-27  22:18

［記者陳昀／桃園報導］文化部推動中正紀念堂轉型，讓「去蔣化」再度受到關注，但一走進桃園市政府，迎面可見一座大型蔣介石銅像，桃園市長鄭文燦今天表示，政府機構沒必要設置具政治意味的個人圖騰，未來內部改裝時打算一併撤除，市府各機構也都一樣。

鄭文燦指出，部分眷村、榮民之家等處，若原本設有蔣介石銅像，這屬於歷史的一部分，要保留也無可厚非，但政府機構沒必要設置具政治意味的圖騰，在威權時代結束後，台灣應該反省歷史、記取教訓，讓個人圖騰的崇拜走入歷史。

鄭文燦表示，不會直接花錢撤除單一銅像，但市府一樓經常舉辦活動，這座銅像確實影響動線，未來市府一樓進行空間改造、內裝重整時，會一併調整，相同原則也適用於市府各相關機構。

廣告
  • 桃園市政府一樓大廳設有蔣中正銅像，一進門就會看見。（記者陳昀攝）

    桃園市政府一樓大廳設有蔣中正銅像，一進門就會看見。（記者陳昀攝）

  • 桃園市政府一樓大廳設有蔣中正銅像，一進門就會看見。（記者陳昀攝）

    桃園市政府一樓大廳設有蔣中正銅像，一進門就會看見。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂 去蔣化 蔣介石銅像 鄭文燦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：桃市府大廳蔣介石銅像 鄭文燦：研議撤除


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.