桃市府大廳蔣介石銅像 鄭文燦：研議撤除

桃園市政府一樓大廳設有蔣中正銅像，一進門就會看見。（記者陳昀攝）

2017-02-27 22:18

［記者陳昀／桃園報導］文化部推動中正紀念堂轉型，讓「去蔣化」再度受到關注，但一走進桃園市政府，迎面可見一座大型蔣介石銅像，桃園市長鄭文燦今天表示，政府機構沒必要設置具政治意味的個人圖騰，未來內部改裝時打算一併撤除，市府各機構也都一樣。

鄭文燦指出，部分眷村、榮民之家等處，若原本設有蔣介石銅像，這屬於歷史的一部分，要保留也無可厚非，但政府機構沒必要設置具政治意味的圖騰，在威權時代結束後，台灣應該反省歷史、記取教訓，讓個人圖騰的崇拜走入歷史。

鄭文燦表示，不會直接花錢撤除單一銅像，但市府一樓經常舉辦活動，這座銅像確實影響動線，未來市府一樓進行空間改造、內裝重整時，會一併調整，相同原則也適用於市府各相關機構。