228新書發表會變格鬥場 白恐受難者遭統派攻擊

中研院近代史副研究員陳儀深27日發表新書「天猶未光：228事件的真相、紀念與究責」，發表會進行到一半，有質疑228史觀的民眾鬧場，並發生鬥毆，現場一片狼藉。（記者張嘉明攝）

2017-02-27 19:54

［記者陳鈺馥／台北報導］前衛出版社今日舉行「天猶未光：事件的真相、紀念與究責」新書發表會，卻遭統派人士惡意派人鬧場，大嗆顧立雄「釣魚台是誰的？」並汙衊獨派大老彭明敏「為何加入共產黨？」並質疑228事件「外省人死了多少人？」，甚至一度攻擊高齡85歲的白色恐怖受難者蔡寬裕，讓新書發表會變成格鬥修羅場。

中研院近代史研究所學者陳儀深228新書發表會上，近10位愛國同心會鬧場男女，數度與228受難家屬潘信行、林黎彩等人發生肢體衝突。

一名同夥女子甚至拿起新書撕爛，叫囂民眾更拿出早已準備好傳單亂撒；曾至國民黨中常會報告，宣稱黨產合法的文史工作者武之璋也到場嗆聲。鬧場民眾更以人身攻擊方式大罵「三腳仔」、「日本走狗」。

對此，陳儀深遺憾地說，彭明敏難得出席公眾場合，卻遇到這種事，一句話也沒有辦法發言，彭也沒有參加共產黨，錯誤言論故意混淆。

陳儀深指出，國民黨監察委員楊亮功在1947年的228事件調查報告指出，外省人有800人受傷，楊去見了陳儀後，也去台大醫院探視，發現外省人都是受到棍棒傷，本省人則受到槍傷，但楊的報告卻不敢說「台灣人死了多少。」

陳儀深說，這是蔣介石以「國家暴力」派軍隊槍殺人民，228事件不僅是族群問題及官逼民反，「冤有頭、債有主」，相關責任歸屬怎可推給族群問題。

陳儀深表示，228事件死亡人數2萬人，自己不是最先說的人，當年擔任記者的作家李喬、人口學者陳寬政早已提出，1947年國民黨的監察委員何漢文調查報告則提及，死亡人數有8000人。

陳儀深也說，當年高雄情治單位的報告紀錄上寫著「斃匪4、5百人，市區才恢復平靜」，彭孟緝的屠殺行動多麼兇殘，但現在高雄地區有去申請賠償的才80幾人。

陳儀深認為，或者有些無後代子孫的人被丟進愛河不知去向，還有許多真相都尚待釐清，但無論死幾千或幾萬人，都掩蓋不了蔣介石及其軍隊的殘暴。