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必勝客竟邀「慶祝」228 網友批：冷血、噁心！

必勝客竟在臉書邀請大家「慶祝」228假期。（圖擷自臉書）

2017-02-27  17:12

〔即時新聞／綜合報導〕228事件今年滿70週年，知名披薩店「必勝客」卻在臉書推出促銷活動，還直接寫「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎？」甚至提到「史上最殺」等字眼，貼文被網友灌爆，有人痛批「除了政治無知，就是無可救藥的冷血、噁心」。

今年228紀念日共放4天連假，必勝客在24日推出限時優惠，但卻用「大肆慶祝」、「超殺」等爭議性字眼，臉書貼文已被網友灌爆。

有網友反問，「慶祝什麼？躺在基隆港底的受難者？圓山事件被屠殺的學生？並不是要求所有人都要在228悲咽紀念，但可不可以給予受害者基本的尊重，直接用『慶祝』來進行促銷活動，除了政治無知，就是無可救藥的冷血、噁心。」

也有人留言，「別人的祖先、朋友、家人被殺死，貴公司『大肆慶祝』，真的很棒。」、「必勝客有種在美國發宣傳說『慶祝911』，或在德國說『慶祝猶太屠殺』試試看。」、「大肆慶祝『228屠殺事件』？#真的狂#全世界還沒有任何一個組織企業敢公然大肆慶祝屠殺紀念日」。

歷史教師深根聯盟也分享該貼文感嘆，「是我們歷史教師努力不夠，才讓每一年二二八期間都出現這種『慶祝』的荒唐戲碼。」並表示「轉型正義不只在政治、司法領域，教育是最重要的一塊，且讓我們一起來補課吧！」

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  • 歷史教師深根聯盟也分享該貼文，感嘆「是我們歷史教師努力不夠。」（圖擷自臉書）

    歷史教師深根聯盟也分享該貼文，感嘆「是我們歷史教師努力不夠。」（圖擷自臉書）

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相關關鍵字： 228事件 二二八事件 必勝客
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