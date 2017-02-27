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顧立雄批國民黨撇清228責任 討回黨產可用在撫慰遺族

中研院近代史副研究員陳儀深26日發表新書「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」，發表會進行到一半，有質疑228史觀的民眾鬧場，堵住與會來賓黨產會主委顧立雄（右）去路。（記者張嘉明攝）

2017-02-27  13:22

［記者陳鈺馥／台北報導］行政院黨產會主委顧立雄今日表示，中國國民黨將228責任推給國家撇清責任，從沒有對228事件拿出真正的賠償，支持追回國民黨不當黨產後，這些錢可用在228事件受難家屬的精神撫慰。

中研院近代史研究所學者陳儀深今舉行「天猶未光：228事件的真相、紀念與究責」新書發表會，邀請前總統府資政彭明敏、顧立雄及專家學者出席座談。

顧立雄在致詞時表示，對於228事件責任歸屬的相關工作仍未完成，總統以總統身分道歉是否足夠？都需加以檢視，尤其國民黨從來沒對228事件拿出真正的賠償道歉，都以國家名義，用納稅人的錢進行撫慰。

顧立雄受訪時提及，確實有人在討論追回黨產後的用途，有人認為可以做公益，用在228事件受難家屬希的精神撫慰，例如成立紀念館，不過這部分沒法律依據，可在未來立法院審「促進轉型正義條例草案」時再討論。

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  • 中研院近代史副研究員陳儀深26日發表新書「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」。（記者張嘉明攝）

    中研院近代史副研究員陳儀深26日發表新書「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」。（記者張嘉明攝）

  • 中研院近代史副研究員陳儀深26日發表新書「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」。（記者張嘉明攝）

    中研院近代史副研究員陳儀深26日發表新書「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」。（記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 228 促進轉型正義條例 陳儀深 顧立雄
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