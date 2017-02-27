大鬧228新書發表會 黑衣男上演「空氣假摔」
鬧場民眾將傳單亂撒在地。（記者陳鈺馥攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕228事件70週年前夕，中研院近代史研究所學者陳儀深今舉行「天猶未光：228事件的真相、紀念與究責」新書發表會，究責蔣介石在228事件派兵鎮壓的責任；但卻有十幾名疑似愛國同心會民眾刻意鬧場，上演叫囂、空氣假摔劇碼，甚至一度動手打人，讓新書發表會中斷，與會前總統府資政彭明敏無奈先離場，主辦單位報警處理後，才讓脫序人等離開場內。
今日新書發表會邀請228紀念基金會董事長薛化元、黨產會主委顧立雄、前總統府資政彭明敏、中研院法律學研究所研究員黃丞儀、作家李敏勇等人出席討論。
薛化元致詞時表示，228責任歸屬於蔣介石無庸置疑，但228真相「天猶未光」，因為有些受難者家屬連親人怎樣過世、死在哪裡、如何被國民黨幹掉，怎麼死的都不知道，檔案只有「密裁」而已。
薛化元指出，228事件至今未追究責任歸屬，導致228至今仍停留在族群衝突，當年黨國用國家暴力去鎮壓人民，近幾年才陸續進行相關賠償。但隨即一名男子打斷薛發言，大嗆強姦犯也用賠償；薛化元不滿反嗆，刑事案件怎能用賠償。
顧立雄則要求，場內群眾尊重會議制度，鬧場男子也嗆，顧立雄是國民黨的，甚至在顧發言時質疑，「你承不承認釣魚台主權？」參與發表會書迷及主辦單位制止該離譜行徑，卻反遭鬧場民眾大嗆「日本走狗！」爆發言語衝突。
在不斷叫囂衝突中，鬧場群眾甚至在無人碰撞身體情況下，誇張上演「空氣假摔」，跌坐在地上不斷哀號，同行者也從背包取出準備好的傳單亂撒，場內全是白紙亂撒。
一名高齡80幾歲的白色恐怖受難者蔡寬裕，看不過去上前向鬧場男理論，卻被人推擠拉扯，一名年輕人上前保護他，則被打倒壓制在地。
對此，陳儀深表示，很遺憾發表會出現這樣情況，彭明敏難得出席與會，連一句話都沒講到，這種少數人刻意的行為及言論，希望總統蔡英文不要因而認為轉型正義應暫停，要先尋求共識，那「李來希們」又會出現。
他說，蔣介石在228中派兵，事後還維護陳儀，連高雄要塞司令彭孟緝也升官，相關歷史文獻都可證明，蔣介石當時對處理228的態度。
中正一分局警方趕到現場了解情況，鬧場民眾仍不斷叫囂。（記者陳鈺馥攝）
黑衣男（左）打斷發表會，上前向中研院學者陳儀森（右）抗議。（記者陳鈺馥攝）
「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會，前總敏資政彭明敏出席站台。（記者陳鈺馥攝）
一名戴帽子鬧場民眾上演「空氣假摔」。（記者陳鈺馥攝）
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