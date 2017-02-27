造謠「一生等不到同婚」！ Vincent辯解挨批鬼扯
2017-02-27 12:19
〔即時新聞／綜合報導〕同志團體「殘酷兒」代表Vincent指控，總統蔡英文日前會晤挺同團體時，曾提及「一生等不到同婚」，引發軒然大波，不料，反被總統府提證據打臉。對此，Vincent昨於臉書撰文坦承，因焦急於同婚合法化遙遙無期，回想當時會見情形時，「和總統實際所說的話，有某些程度的落差」，挨批「反正就是拿一堆理由，合理化造謠和汙衊就對了」。
Vincent日前在臉書爆料，直指以自己的人格保證，蔡總統曾當面說出「你這一生不一定等得到同志婚姻」，引起挺同網友反彈，總統府隨後也公開相關對話文字記錄，證明當天蔡總統並無說出這句話。
Vincent昨突地改口，在臉書寫下657字澄清文，解釋會晤當時，小英總統並未明確承諾何時通過婚姻平權，加上近日民進黨立委放出「訂專法也是一種進步」的風向球、法務部曾欲端出「誰夫誰妻」同志伴侶專法等，讓他感到惶恐與無奈，於是回想對話內容時，與實際有所出入。
Vincent表示，大家的指責他願意接受，但希望大家替他想一想，他與其他同志的處境有多艱難，希望能讓大家看見，才會一時「失言」；他還說，這與「和護家盟有系統的純然惡意的造謠不同」，也非政治算計與攻擊，只是期盼政府給個承諾，除搭建企圖說服堅持仇恨同志人士的平台，是否也能像年金改革、討黨產般採取強硬措施，讓同志在這4年內合法結婚。
這番可歌可泣的喊冤文，反遭網友大酸「都是they的錯」、「對不起，三個字對他來說真的說不出口」；怒批「整件事扯東扯西，道歉在哪？」「等不及也不能造謠，先向總統道歉，再向所有同志道歉！」
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