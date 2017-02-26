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政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡

2017-02-26  06:51

〔即時新聞／綜合報導〕政權交接期，正好混水摸水？據報導，被視為前副總統吳敦義愛將的前台肥董事長李復興，趕在去年蔡政府當選到交接的空窗前，完成一筆在柬埔寨磅遜港海灣經濟特區325萬美元（約台幣1億400萬元）租地長達99年的合約，不過，蔡政府上台後緊急喊卡。

《上報》報導，台肥柬埔寨租地案已在去年11月被中止，也拿回近50萬美元的租金。

據報導，這項逾億元的租地合約，2015年12月30日董事會通過租地計畫，2016年1月 16日蔡政府當選，同一天，台肥董事會確認柬國投資案啟動，4月11日李復興赴東柬國簽合約、4月25日台肥董事會提柬國子公司增資案、在5月9日完成土地合約公證、9日到11日間，當時董事長李復興和前農委會主委陳保基等人赴柬完成此案、5月18日匯入第一筆土地租賃款項62萬美元；520蔡政府上台。

報導指出，全案引人爭議的不止是時間點，連過程中土地地號搞錯、律師疑徵信、鑑價出問題等，都一一事後「修正」，且把提出問題的律師換掉，換完律師後繼續原公證程序，2天後就李復興就簽下租約，7日後撥出第一筆20%款（62萬美元）。

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  • 前台肥董座李復興。（資料照，記者張慧雯攝）

    前台肥董座李復興。（資料照，記者張慧雯攝）

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