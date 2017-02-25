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曾祖父「被下架」 蔣萬安：政府不客觀呈現歷史

文化部已將中正紀念堂中，有關威權統治者意象的商品下架停售，蔣家第四代立委蔣萬安認為，目前政府作法不是很客觀還原歷史。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-25  13:10

〔即時新聞／綜合報導〕文化部今天宣布，目前已將中正紀念堂商店中，有關威權統治者意象的商品下架停售。有媒體報導指出，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安認為，目前政府的作法不是很客觀還原歷史，他期盼能同時呈現蔣中正的功與過。

據《聯合報》報導，蔣萬安表示，過去威權時代的確只呈現蔣中正的功，但現在政府的作法只講他過的一面，兩者都是用主觀意識形態來呈現歷史。他認為台灣已經民主化，應該要對蔣中正的「功過」有更全面的呈現。

報導也提到，蔣萬安說，曾有人跟向他建議中正紀念堂應該要正反呈現蔣中正的史料，他也相當贊成，無論好壞都要呈現出來，才能對歷史有更深的體認和反省。

文化部今天表示，目前已初步要將中正紀念堂商店中，有關威權統治者意象鮮明的商品下架停售。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 中正紀念堂 歷史 蔣中正 蔣介石 蔣萬安
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