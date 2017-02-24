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支持拆光老蔣銅像？投票結果讓議員直呼恐怖
2017-02-24 21:39
〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「我是中壢人」今晚舉辦直播投票，調查網友是否支持拆光蔣介石銅像，結果3小時內反對人數破萬，遙遙領先支持的票數。創辦「我是中壢人」的桃園市議員王浩宇看到投票結果忍不住直呼「這個國家好恐怖」。
二二八和平紀念日將至，全國各地再度密集出現蔣介石銅像遭破壞情事，民進黨立委鄭寶清今天更提案要求各級學校拆除校園內銅像。「我是中壢人」粉絲團今晚舉辦投票，提目為「拆光蔣銅像，你支持嗎？」，投票開始約3小時，投「反對！記取歷史何必搞批鬥」的人已破萬，投「支持！獨裁者銅像應拆光」的人僅3千出頭。
「我是中壢人」創辦人、桃園市議員王浩宇在個人臉書專貼投票直播並表示，「大家知道我為什麼對台灣失望到考慮不選嗎？這個國家好恐怖，你難道不怕嗎？」
對於是否要拆光蔣介石銅像，網友看法不一。有支持拆銅像的網友感嘆「多數人還是唸洗腦課本長大的」，但也有人認為銅像雖確實該拆，但比起其它重大議題並不急迫。另有人分析說，這個投票結果是因為網友多是桃園人，若在台南，結果將會反過來。
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