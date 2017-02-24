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挨酸剩5人「八百壯士」冒雨怒吼：革命無罪、造反有理
2017-02-24 17:32
〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於「八百壯士捍衛權益」行動，民進黨立委陳其邁日前開酸「只剩5人」。駐紮立法院外近百名抗爭者，下午冒著陰雨，成群繞行立法院，怒吼「革命無罪，造反有理」、「有事軍警幹，沒事幹軍警等口號」，並一度與台獨阿伯們高呼「中華民國萬歲」、「台獨萬歲」互嗆。
部分不滿年金改革之退役軍人21日發起「八百壯士捍衛權益」活動，揚言在立法院「埋鍋造飯」長期抗爭，但因近日天氣陰雨，至晚間時位於立法院中山南路一側的帳棚區，駐紮人數一度只剩個位數，立委陳其邁日前開酸，表示抗爭只剩「800－5＝795」人。
為表達抗爭訴求，儘管今日陰雨綿綿，氣溫僅約攝氏13度，活動參與者們下午4時許突集結近百人，呈兩隊伍各40餘人的隊形，自帳棚區出發繞行立法院，高舉標語、高喊口號，驚動駐守立法院警方，員警紛紛拾起盾牌固守各出入口，並派員跟拍蒐證及疏導交通。
成員怒吼「小英亂政，全民火大」、「有事軍警幹，沒事幹軍警」等口號，至情緒激動處，甚至喊出「造反無罪，革命有理」，在行經台獨團體的帳篷區時，高呼「中華民國萬歲」，台獨阿伯也不甘示弱回嗆「台獨萬歲」，幸在警方隔離及雙方克制下，衝突未擴大。
一行人於下午4時40分許繞行完立法院，回到帳篷區集合，參與遊行的成員們集結大合照後，完成今日任務，遊行抗爭活動和平落幕，也讓戒備的警方鬆一口氣。
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