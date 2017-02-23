行政立法協調40項優先法案 同婚修法暫未納入

2017-02-23 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今（23）日下午召開行政立法協調會，邀請立法院民進黨團及新科召委討論新會期優先法案，包括年金改革相關法案等至少40項優先法案，至於同婚修法，行政院發言人徐國勇表示，該法案要等挺同、反同團體溝通好，暫時還沒有列入。

徐國勇會後轉述表示，此次行政立法協調會報由行政院副院長林錫耀主持召開，邀請民進黨團總召柯建銘、新任書記長李俊俋，以及剛出爐的新科委員會召委，一同討論新會期的優先法案內容。

其中，年金改革相關法案被列為最優先項目，另還包括前瞻基礎建設特別條例、稅改、老屋重建等都更相關條例、促進轉型正義條例及兩岸人民監督條例等，最終列出超過40項優先法案。

至於備受爭議的同婚法案，徐國勇表示，同婚《民法》版本已經送出委員會，由於總統府即將搭建正反雙方溝通平台，同婚法案將等挺同、反同團體經過充分溝通對話後，再另外列入優先法案當中。