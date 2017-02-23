洪秀柱稱拆蔣銅像毀KMT 鄉民酸：中華民國又滅了

2017-02-23 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱今天表示，政客拆除國父與蔣中正（蔣介石）銅像，是徹底毀掉國民黨建立中華民國根基；這樣的言論，引起PTT版上的鄉民討論，有人酸說，「拆銅像國民黨就被摧毀，也太弱了吧」。

針對台南玉井的蔣介石銅像漏夜拆遷，洪秀柱表示，228將至，許多政客都會在此時期製造仇恨與對立，這樣做並非了解228真相，而是徹底摧毀國民黨立國根基，抹煞國民黨的歷史記憶。

對此，鄉民則表示，「列寧銅像幾乎都被剷平了，這傢伙還在嘴」、「中華民國又滅亡了」、「原來如此 那快拆吧」、「只拆蔣銅像就能摧毀國民黨那還真是划算方便..」、「原來這麼簡單啊」、「裡面是有藏黨產嗎？」、「原來拆銅像意義這麼深遠～」。