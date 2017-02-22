自認客家人增加 新調查：聽說客語能力大減
〔記者黃邦平／台北報導〕客家委員會調查，全國453萬客家人的客語聽、說能力都降低，雖然傳承母語的意願持續成長，受訪者普遍感覺使用客語的機會減少，連與父母使用的機會都下滑；客委會主委李永得認為，目前最需要加強青年男女的客語能力，不僅是長輩溝通，更要讓他們能教導幼年子女從小就會客語。
客委會這次調查整合了人口及語言，由交通大學客家文化學院院長張維安帶領研究團隊，去年8月至12月成功訪問6萬5732人。
調查發現，64.3％的客家人能聽懂客語，較2013年調查下降1.2個百分點；有24.3％能說兩種腔調的客語，「四縣腔」（58.4％）和「海陸腔」（44.8％）比例較高。
年紀越大、聽懂的比例越高，30歲以下各年齡層都剩不到40％。能說流利客語的比例也有同樣趨勢，但降幅更驚人，40到49歲2013年還有66.5％，這次2016年調查只剩50.0％，19到29歲只剩15.5％，13到18歲的少年從14.0％跌到7.2％，幾乎腰斬。
中央研究院社會學研究所研究員王甫昌指出，這次調查顯示客家人的自我認同比例增加，客家族群的傳統領域依舊維持，在部分新領域認同比例增加，語言雖然仍處於流失狀態，但流失的速度減緩，很多是因為世代交替或通婚，父母雙方可能是不同族群，也許一方是客家人、另一方是其他族群、甚至新住民，因此擁有多元認同已成趨勢。
符合客家基本法定義的客家人佔全國人口19.3％，各縣市中客家人比例最高的是新竹縣69.9％，其次是苗栗縣62.2％，第3為桃園市39.1％，緊接在後是花蓮縣33.0％、新竹市31.7％。其中，桃園市大溪區客家人口超過3分之1，可望成為全國第70個客家文化重點發展區。
雖然願意傳承客語的比例持續攀升，有86.9％表示有意願讓子女學客語；不過，不少受訪者覺得不論在家庭或外出，日常使用客語的機會都減少，36.8％認為聽到客語的機會減少了，36.1％覺得說客語的機會少了，連在家中與父母交談主要使用客語的比例只剩約38.5％，不僅逐年下降，也是首度跌破4成。
李永得說，過去客家人在政治上、社會上一直被打壓，很多人不敢承認自己是客家人，客家人變成隱形的族群，經過多年努力才有現在的成果，但客語傳承還是沒有擺脫危機，目前最需要加強的是20、30歲階段青年人的客語能力，這個年齡層正要生兒育女，小朋友要學客語，卻發現爸媽根本不會講，未來客委會也會努力結合學校等提供「沉浸式」的語言環境，讓小孩更容易學會客語。
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標題：自認客家人增加 新調查：聽說客語能力大減
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