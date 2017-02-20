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「被請辭」？傳賀陳旦要求2局長自請處分

公路總局長陳彥伯證實，已向賀陳旦口頭請辭，以負起行政責任。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-02-20  11:27

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花翻車造成重大傷亡，觀光局長周永暉與公路總局長陳彥伯口頭請辭，但有消息指出兩位局長非主動請辭，而是被交通部長賀陳旦要求提出口頭及書面請辭，以示負責。

根據《蘋果日報》報導，日前國道發生遊覽車翻覆意外造成33死慘劇，掀起外界一陣批評的檢討聲浪，傳交通部長賀陳旦於上週五（17日）早上致電觀光局長周永暉與公路總局長陳彥伯，要求他們自請處分，以示負責，中午又致電兩人，質問為何還沒兩人的自請處分書。

陳彥伯昨表示，他對這次重大遊覽車交通事故表示最深悲痛與哀悼，「我身為公路主管機關的首長也要為此負起行政責任，已向部長口頭請辭並提出書面辭呈。」交通部次長王國材也證實，觀光局長周永暉也口頭向交通部長賀陳旦請辭。

兩位局長都是在去年9月上任，公路總局長陳彥伯曾任交通部專門委員、副司長、司長、主任秘書及台灣區國道新建工程局局長等職務，觀光局長周永暉則曾任台鐵局長，兩人都才剛剛接任局長一職5個月。

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  • 蝶戀花翻車造成重大傷亡，觀光局長周永暉（右） 口頭請辭。（資料照，記者黃耀徵攝）

    蝶戀花翻車造成重大傷亡，觀光局長周永暉（右） 口頭請辭。（資料照，記者黃耀徵攝）

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