「蔡習會」有譜？傳新加坡、金門為考量選項...

有媒體報導，在兩岸人士的奔走之下，傳出「蔡習會」有譜，金門及新加坡成為地點考量選項。不過，目前尚未有確切消息證實。（組合圖，左：美聯社、右：記者廖振輝攝）

2017-02-19 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文及中國領導人習近平有機會見面對談？據傳，有綠營人士透露，在兩岸人士的奔走之下，蔡英文與習近平的會面將有可能成真，會面地點的考量選項有「馬習會」之地新加坡以及有小三通意義的金門。

根據《風傳媒》報導，亞太和平基金會董事長許信良曾經公開預言，「蔡習會」一定會發生，相關人士也表示，兩岸間都有人為此積極奔走，雖然中國與台灣之間仍有許多「障礙」，但習近平將在下半年造訪廈門，這也是兩國之間是否進行互動的觀察點。

由於蔡英文過去有助推動小三通，海基會董事長田弘茂在今年農曆年前公開邀請中國海協會會長陳德銘訪金門，並且得到正面回應，而蔡英文也利用出席台商聯誼會的場合透露，「下半年兩岸政策會有新的政治宣示」。

台灣與中國之間的關係始終受矚目，兩國的元首是否進一步的互動，有待官方宣示。