「蔡習會」有譜？傳新加坡、金門為考量選項...
2017-02-19 10:58
有媒體報導，在兩岸人士的奔走之下，傳出「蔡習會」有譜，金門及新加坡成為地點考量選項。不過，目前尚未有確切消息證實。（組合圖，左：美聯社、右：記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文及中國領導人習近平有機會見面對談？據傳，有綠營人士透露，在兩岸人士的奔走之下，蔡英文與習近平的會面將有可能成真，會面地點的考量選項有「馬習會」之地新加坡以及有小三通意義的金門。
根據《風傳媒》報導，亞太和平基金會董事長許信良曾經公開預言，「蔡習會」一定會發生，相關人士也表示，兩岸間都有人為此積極奔走，雖然中國與台灣之間仍有許多「障礙」，但習近平將在下半年造訪廈門，這也是兩國之間是否進行互動的觀察點。
由於蔡英文過去有助推動小三通，海基會董事長田弘茂在今年農曆年前公開邀請中國海協會會長陳德銘訪金門，並且得到正面回應，而蔡英文也利用出席台商聯誼會的場合透露，「下半年兩岸政策會有新的政治宣示」。
台灣與中國之間的關係始終受矚目，兩國的元首是否進一步的互動，有待官方宣示。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨黨主席會是誰？ 呂學樟預測這兩人其中之一...
- 兩棲船塢登陸艦、沱江艦量產 今年啟動
- 星期專論》朋黨政治的復辟！
- 首位女性士官督導長 被爆經歷不符遭拔官
- 蝶戀花事故頭七 公路總局長陳彥伯證實口頭請辭
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 日本JK商務店盛行... 過半打工女高中生坦承賣淫
- 愛子公主厭食淪紙片人 163cm體重不到40kg
- Outside》全非洲最大的藝術館，正面臨生存危機
- 台塑化油價 本週小跌1角
- 〈親子會客室〉快樂學習ㄅㄆㄇ
- 醫師偷情俏病患 月砸280萬拚情敵
- 紅害一波波 環團今反空污大遊行
- 自由廣場》都市更新的泡沫遊戲
- 02/19 各報重點新聞一覽
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 新竹鳥嘴部落 率先建物合法化
- 山佳車站完工 CK124蒸氣車「逗鬧熱」
- 〈婚姻幸福學〉夫與舊愛網路熱絡 怕舊情復燃好心煩
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 不明飛機靠近川普佛州別墅 兩架F-15出動攔截
- MLB》洋基得了便宜還賣乖 最操強投不爽了
- 台東農會選舉投票 部分地區選情緊繃
- 台維斯盃亞大區第一級／連丟3點 台灣提前輸中國
- 自由廣場》世代接力 國家永續
- MLB》球迷拿3千安當車牌 朗神：打更多幫他們換更快
- 100公斤壯男不滿被絆倒 1腳踩死3歲女童
- 鳥嘴潭人工湖土地徵收 農民轟價低
- 〈看門道評味道〉老酒釀新風味
- 川普續轟五媒體「美國人公敵」
- 農會選舉今投票 南投檢方坐鎮警局
- 防治禽流感 36處加強取締餵野鴿
- 同志紀錄片《日常對話》奪柏林影展泰迪熊獎
- 一起下田種菜 綠博闢「綠競場」
- 火車聲吵 山佳嬤「無聽睏袂去」
- 沒錢餵女兒 單親媽影印鈔票兌現
- 《哈利波特》女星解放乳頭 全裸登《花花公子》封面
- 自由廣場》邀請熱比婭訪台風波
- 〈微小說〉 應聲蟲
- 賴銘偉上大聲 搖滾電子花車
- 金山海岸秘景 「沉默」全都錄
- 《觀察筆記》杞人之憂
- 怒火聲中 周比蒼、友力簽理賠和解書
- 醫師想討回錢 告民事較有機會
- 水汴頭大橋親水河岸 4月開工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「蔡習會」有譜？傳新加坡、金門為考量選項...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分