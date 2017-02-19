卡提諾真的不是黨產！？ 國民黨澄清讓人超傻眼...

國民黨的臉書小編也跳出來解釋澄清「卡提諾真的不是黨產！」（圖取自國民黨臉書）

2017-02-19 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕有網友質疑卡提諾狂新聞是國民黨媒體，卡提諾狂新聞臉書小編親自回應解釋，連國民黨的臉書小編也跳出來解釋澄清「卡·提·諾·真·的·不·是·黨·產！」，不過網友認為這根本是越描越黑，也有網友指出：「沒人說卡提諾是『黨產』...」

中國國民黨KMT在臉書專頁分享卡提諾的PO文，並寫道：「卡·提·諾·真·的·不·是·黨·產！還是越解釋你越覺得他是？」也標籤：「換黨執政還在罵本黨的比較像綠媒」、「卡提諾真的是冤枉的」、「但他富奸太多次讓人覺得好BLUE」、「可能沒用」、「即刻救援」。

不過國民黨PO出貼文後，有網友覺得越描越黑，網友留言：「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀」、「網路言語，一個政黨還當真」、「Kmt的不是，就是了」、「此地無銀三百兩」、「我原本覺得不是 但是你出來講我就覺得有點像了」、「從來沒有說他是黨產吧 你會說中天是黨產嗎？」、「我本來不相信得，直到KMT出來說」、「普天之下皆黨產」、「Kmt說不是就是」、「從沒人說是黨產...XD 現在是KMT一貫的自爆囉」。

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