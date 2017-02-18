二二八70週年 陳翠蓮新書揭被忽視的美國角色
〔記者曾韋禎╱台北報導〕二二八事件在今年步入第70週年。以二二八研究著稱的台大歷史系教授陳翠蓮將出版新書《重構二二八：戰後中美體制、中國統治模式與台灣》，重新從東亞史的架構看二二八，強調這不只是國民黨政府在台失政，還要從美國戰後的遠東政策去理解。
陳翠蓮過去曾從派系鬥爭的角度回顧二二八。新書透過不同史料指出，原本打算武力攻打台灣的美國，最後決定從菲律賓直攻琉球，並與中國合作，協助中國軍隊軍事占領台灣；不過中國在過程中不斷偷渡對台灣主權的主張，還宣稱擁有台灣的事實主權，美國雖不贊同卻也含糊帶過。
戰後來台的美軍聯絡組、OSS（美國戰略情報處）、台北領事館，雖見證陳儀政府的失政，也預期會產生暴動，卻坐視情勢惡化，終釀成二二八慘劇。不管是台北領事館、南京大使館、美國國務院，都在支持國民黨政權下，對二二八採取中立、不干涉的立場，儘管二二八事件處理委員會曾向台北領事館求援。直到1948年國共情勢逆轉後，美中體制出現鬆動，才對台灣託管等方案提出討論。
陳翠蓮受訪時指出，過去對二二八的理解都是著重於中國（國民黨）的內政問題，都忽略這是戰後美國遠東政策一部分，美國的態度是關鍵。
新書一方面要呈現過去被國民黨刻意掩蓋掉的歷史，一方面還原當時的歷史事實，了解台灣當年身處的位置，看能從過去得到什麼啟示。她說，近來美國對美中、美台關係的態度似有變化，大家也能好好去反思，或許會對未來能有更實際的理解。
她指出，國民黨戰後統治台灣，就是美、中合作的軍事占領，因為中國缺乏海、空軍，這部分都需要美國的大力支持。1945年10月25日的受降典禮，日方代表安藤利吉簽的是領受證，而非降書；行政長官暨警備總司令陳儀的第一號命令（署部字第一號命令），內容其實就是盟軍統帥第一號命令。
不過國民黨政府不斷在各種關鍵細節偷渡對台灣的主權主張，例如將美方的「台灣佔領計畫」改為「台灣省收復計畫大綱」；署部字第一號命令還加上盟總第一號命令所沒有的「接收台灣、澎湖列島之領土、人民、治權、軍政設施及資產」。
她表示，台灣人戰後返鄉困難，其實也是美國的對日政策所致。美國希望當時滯留於中國、南洋的日軍儘快返回日本本土，而把遣返日人列為最優先順序，加上還要協助運送國軍投入華北的國共內戰，所以台灣人、朝鮮人的遣返，已是次要選項。
她說，國民黨接收日產也一樣。美國鑑於一次大戰的巨額賠款，事後產生極為不良的後果，改以日本海外資產充作賠償的方式，由國民黨接收，以彌補戰時損失。但連台、日合資的財產也都被接收了，形成國民黨政府在主權聲索上認定台灣人是中國人，但要接收財產時又認為台灣人還是日本人的矛盾現象。
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標題：二二八70週年 陳翠蓮新書揭被忽視的美國角色
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