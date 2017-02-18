還真的是「能撈就撈」？ 陳庚金退休26年領走千萬

陳庚金不滿年金改革，呼籲軍公教人員拖垮政府。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-18 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕「能撈就撈、能混就混！」國民黨中評會主席團主席陳庚金不滿年金改革，呼籲軍公教人員拖垮政府，民進黨立委李俊俋指出，陳庚金是最沒有資格講這種話的人，預估他1個月月退俸至少10萬元以上，到目前為止應該領超過千萬！

《三立新聞》報導，民進黨立委李俊俋指出，陳庚金人事局長退休，也擁有黨職併公職的年資，同時他也是84年以前就有的政務官，可領18％優存，推估下來一個月少說也有10萬以上。

78歲的陳庚金從1968年開始擔任公務員，資歷相當豐富，年資20年以上，當過國民黨部主委，還可以黨職併公職，退休至今已26年，至少領走千萬以上。