還真的是「能撈就撈」？ 陳庚金退休26年領走千萬
2017-02-18 07:21
陳庚金不滿年金改革，呼籲軍公教人員拖垮政府。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「能撈就撈、能混就混！」國民黨中評會主席團主席陳庚金不滿年金改革，呼籲軍公教人員拖垮政府，民進黨立委李俊俋指出，陳庚金是最沒有資格講這種話的人，預估他1個月月退俸至少10萬元以上，到目前為止應該領超過千萬！
《三立新聞》報導，民進黨立委李俊俋指出，陳庚金人事局長退休，也擁有黨職併公職的年資，同時他也是84年以前就有的政務官，可領18％優存，推估下來一個月少說也有10萬以上。
78歲的陳庚金從1968年開始擔任公務員，資歷相當豐富，年資20年以上，當過國民黨部主委，還可以黨職併公職，退休至今已26年，至少領走千萬以上。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 還真的是「能撈就撈」？ 陳庚金退休26年領走千萬
- 林全內閣最大特色 陳芳明批：舉棋不定 語焉不詳
- 南市議長賄選案 李全教二審改判3年6月
- 蔡英文今天見反同、挺同團體 安排費巧思
- 阿扁今生日 陳致中：會買鱔魚炒意麵給爸爸加菜
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 年輕女性胸悶胸痛 小心「二尖瓣脫垂」
- 桃客司機主動停車 扶老夫婦找座位
- 228事件70週年 沈澄淵：應續追真相
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors arrest Samsung Group’s heir Jay Y. Lee
- 捐款振興醫院 立委批婦聯會左手給右手
- 悍將4鮮肉 轟爆江蘇隊
- 受天宮香期 爭列中央文資保存
- 北台灣今氣溫下降！ 下週三前天氣暖、涼交替
- 第八洲發現！ 沉睡紐西蘭海底
- 「館中有福德宮」 桃園首座公有廟宇開光
- 家禽禁宰禁運 攤商被迫休息
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Women’s League records all in: MOI
- 土耳其汽車炸彈爆炸 1死15受傷
- 北韓大使：不接受馬國對金正男驗屍結果
- 轟媒體怨前朝 川普：接個爛攤子
- 表哥阿福同居 蔡萬霖︰像多了私人教練
- 拒當便利貼 彰市路燈、電桿穿「洞洞裝」
- 社論》走向第三個里程碑
- 天乾物燥 新埔公墓火警一週九起
- 台股開盤上漲11.45點 報9771.21點
- 2/18重要財經新聞一覽
- 台東縣偏鄉學生苦讀 學測拚出好成績
- 公墓區變公園 覆鼎金雙湖公園開工
- 〈感覺紀事簿〉暖冬日光
- 歌林創新產品 搶攻移動式空調─瞄準露營族及小空間 洗衣機設計巧思多吸客
- 周比蒼要散盡家產來負責？ 司機踢爆他名下沒財產
- 直線加速器換機潮 承業獲利將重返高峰
- 遊客拉拍照 幾米公園女主角臂裂
- 台企銀挺政策 3箭齊發
- 兒時睡覺得藏棍防身 成年拒養暴父判准
- 八仙塵爆傷患陳萬坤 挑戰鐵人三項
- 台灣是我第二故鄉 灣生阿嬤 高雄尋根圓夢
- 老娘就是胖！中國胖女孩改編歌詞爆笑破表
- 騎腳踏車精子會減少！ 醫生建議一週別超過5小時
- 泰國主題之夜 台灣燈會新亮點
- 三星老臣︰停下每件事 全力救少主
- U Car生活圈 新北傾向不加入
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：還真的是「能撈就撈」？ 陳庚金退休26年領走千萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分