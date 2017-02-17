大讚陳庚金「能撈就撈」言論？ 胡志強說他沒聽到

國民黨中評會主席團主席陳庚金，昨在全國公教軍警暨退休人員聯合總會上高喊「能撈就撈」、「能混就混」、「大家來拖垮這個政府」。主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強（圖中）說沒有聽到陳的發言，會拍手是基於禮貌。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-17 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金，昨日在全國公教軍警暨退休人員聯合總會上高喊「能撈就撈」、「能混就混」、「大家來拖垮這個政府」，主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強更稱讚陳庚金發言，引發極大批評。但胡稍早在臉書澄清，說他並沒有聽到陳的發言，會拍手是基於禮貌。

本報報導，陳庚金做上述發言後，不但獲得台下熱烈迴響，胡志強也稱讚陳：「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀！」

但胡志強在臉書上寫到，當下他在跟前考試院秘書長林水吉交談，因此沒聽到陳庚金的說話內容。會拍手是因為結束時跟著大家一起鼓掌，是基本的禮貌。

他還提到，因陳庚金當過人事行政局長，幫退休軍公教警爭取權益，才會讚他有情有意。胡強調，身為公務員，他也不贊成所謂的「能撈就撈」，認為陳庚金應該是開玩笑。