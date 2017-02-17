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可開3間銀行了！ 婦聯會現金定存竟達370億元

2017-02-17  14:03

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會發言人施錦芳今日透露，婦聯會在銀行裡有370億元的現金定存，這些金額還不包括不動產，已經可以拿去開3間銀行了。

據《民報》報導，施錦芳表示，這些高額存款讓婦聯會1年的利息收入就有3億多元，同時婦聯會還有2億多元的股票投資，每年進帳約數千萬，這不禁讓施錦芳懷疑，為何1個政治組織或社團，能夠擁有那麼驚人的資產。

而婦聯會負責人辜嚴倬雲接受《聯合報》專訪時頻頻喊冤，直說該會不是國民黨附隨組織，對此施錦芳強調，婦聯會可向內政部提供相關資料，讓接下來的調查工作順利推動。

施錦芳說，就婦聯會有370億現金來看，依照《銀行法》已可以成立3個銀行，因此還是需要讓社會各界了解真相才行。

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  • 不當黨產處理委員會發言人施錦芳今日透露，婦聯會現金定存竟有370億元。（資料照，記者陳志曲攝）

    不當黨產處理委員會發言人施錦芳今日透露，婦聯會現金定存竟有370億元。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 不當黨產 不當黨產處理委員會 國民黨 婦聯會 黨產
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