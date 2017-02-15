酒店妹入黨 國民黨：認同國民黨、資格符合者都歡迎
2017-02-15 10:48
〔記者施曉光／台北報導〕爆發大量人頭黨員入黨的國民黨，在傳出黑道入黨爭議之後，今天還有週刊報導有酒店女子集體入黨的情形，國民黨文傳會副主委胡文琦回應表示，國民黨向來開大門、走大路，任何只要認同國民黨與三民主義的民眾，符合該黨新徵黨員辦法相關規定，沒有素行不良者，都歡迎加入。
胡文琦表示，職業不分貴賤，有些人在酒店服務工作，憑藉勞力賺錢，不應該被污名化，相較民進黨過去掏空國庫的作為，遠比這些被污名化的酒店服務女子更嚴重，但有心人士卻只想在這些酒店服務工作的人身上做文章。
不過他也強調，國民黨反對為了支持特定參選人而入黨的人頭黨員，黨部系統會在後端以高道德標準進行把關，不是想進來就進得來。
胡文琦說，各地方黨部已針對所有入黨申請案件做徹底清查，他並舉萬少丞的個案為例，強調當初區黨部將案件送到台北市黨部之後，市黨部在第一時間就已剔除並退還黨費。
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