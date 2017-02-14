對PM2.5提對策 小英提「能源比」

總統蔡英文今天出席中華民國106年工商團體春節聯誼會致詞時，提出2025年要達成的能源比例配置。（記者廖振輝攝）

2017-02-14 17:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天出席中華民國106年工商團體春節聯誼會致詞時，提出2025年要達成的能源比例配置，總統府表示，這除代表目前政府在非核家園目標下，提出能源配置結構的明確比例，更在減碳、細懸浮微粒（PM2.5）對策上提出具體目標。

蔡總統表示，經濟部將會做好能源轉型的中長期規劃，在2025年，實現再生能源占20%、天然氣50%、燃煤30%的發電結構，而且要能穩定供電。

蔡總統指出，依照初步的計畫，從今年開始，到2025年為止，由台電和民間投入的能源相關建設金額，將會高達新台幣3兆元，這是擴大內需的龐大商機，她很期待，國內業者能夠共襄盛舉。

府方人士表示，產業界關心能源使用、產業機會跟兩岸經貿等議題，蔡總統提出這樣的能源比例配置，除代表目前政府在非核家園目標下，能源配置結構的明確比例，降低燃煤配比的推動，更是在減碳、PM2.5對策上提出具體目標。