| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

對PM2.5提對策 小英提「能源比」

總統蔡英文今天出席中華民國106年工商團體春節聯誼會致詞時，提出2025年要達成的能源比例配置。（記者廖振輝攝）

2017-02-14  17:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天出席中華民國106年工商團體春節聯誼會致詞時，提出2025年要達成的能源比例配置，總統府表示，這除代表目前政府在非核家園目標下，提出能源配置結構的明確比例，更在減碳、細懸浮微粒（PM2.5）對策上提出具體目標。

蔡總統表示，經濟部將會做好能源轉型的中長期規劃，在2025年，實現再生能源占20%、天然氣50%、燃煤30%的發電結構，而且要能穩定供電。

蔡總統指出，依照初步的計畫，從今年開始，到2025年為止，由台電和民間投入的能源相關建設金額，將會高達新台幣3兆元，這是擴大內需的龐大商機，她很期待，國內業者能夠共襄盛舉。

府方人士表示，產業界關心能源使用、產業機會跟兩岸經貿等議題，蔡總統提出這樣的能源比例配置，除代表目前政府在非核家園目標下，能源配置結構的明確比例，降低燃煤配比的推動，更是在減碳、PM2.5對策上提出具體目標。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： PM2.5 小英 能源 能源比 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：對PM2.5提對策 小英提「能源比」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.