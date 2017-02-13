賴清德是總統府秘書長人選之一 府未否認

2017-02-13 16:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長陳菊今天上午接受廣播「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻的專訪時透露，懸缺多月的總統府秘書長一職，總統蔡英文考慮的可能人選也包括賴清德，但她也說，很多優秀的人都是總統考慮的對象。

對此，總統府發言人黃重諺表示，對於人事的問題，只要總統決定，就會在第一時間讓大家知道、對外界公布。媒體進一步追問，是否未否認陳菊的說法？黃重諺表示，他能說的就是，總統已有腹案，等總統決定人選後，就會跟大家說明。