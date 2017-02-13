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鄭南榕不是自焚？ 國民黨鼓勵葉菊蘭提告李敖

2017-02-13  11:24

〔記者林良昇／台北報導〕今年是是228事件70周年，也是民主鬥士鄭南榕推動228和平日運動的30週年；國民黨文傳會副主委胡文琦今召開記者會表示，鄭南榕曾說「獨立是台灣唯一活路」，蔡政府全面執政了，此時不做，更待何時？胡也強調，名嘴李敖多次公開表示鄭南榕不是自焚，葉菊蘭應對李敖提出訴訟與譴責，透過實際訴訟找尋真相。

胡文琦表示，鄭南榕先生對台灣「走向民主化」進程的付出與貢獻，基本上可以理解，唯台灣若要真的走向「和解共生」，針對鄭南榕過世前曾說過「獨立是台灣唯一活路」，戒嚴解除了，但新國家運動與新憲法運動還未完成的「期望」，執政的蔡總統有必要正面回應。

胡文琦質疑，現時民進黨已經「全面執政、全面負責」，究竟要把台灣帶往何處？在中央、地方與國會都已「實質過半」，再也沒有比現在更好條件的狀況下，「此時不做、又更待何時」？

胡文琦強調，紀念228歷史傷口，實屬「前事不忘、後事之師」的重要大事，絕不可兒戲，在台灣已政黨輪替3次，執政的民進黨有責任與義務讓「228的真相」全面水落石出，究竟台灣人與外省人的真正死傷數字，與過往種種歷史過程與背景，應該給台灣人民一個完整的交代。

胡文琦說，國民黨要提醒葉菊蘭，針對鄭南榕所謂「自焚」的事件，面對多次媒體「公開表示」鄭南榕「不是自焚」的李敖發言，在李敖罹癌壽命「只剩三年」的時間壓力下，葉菊蘭應立即對李敖的「抹黑與誣衊」提出訴訟及譴責，透過實際訴訟來「找尋真相、還給鄭南榕一個公道」。

胡文琦最後表示，紀念228或是鄭南榕，都不應該脫離「歷史真相」，228及鄭南榕更不該屢屢被當成是衛生紙般的無良消費品。

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦。（記者林良昇攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦。（記者林良昇攝）

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