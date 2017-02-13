調查局新人事 蕭湘台升主秘 傳副局長之爭前哨戰
法務部調查局發布新人事。圖為法務部調查局調查班結業，宣誓效忠。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者林慶川／台北報導〕調查局今上午發布新一波人事異動，前幾次調查局長異動，被視為熱門人選的調查局主任秘書徐志賢升任研究委員會主任委員，遺缺由台中市調查處長蕭湘台接任，此波人事，也被視為今年7月副局長之爭的前哨戰。
徐志賢是調查班17期結業，前兩任調查局長張濟平及王福林刻意栽培的接班人選，但王福林卸任後，馬政府發布由原洗錢防制處長汪忠一三級跳接任局長，徐志賢與局長大位擦身而過，而2015年7月原副局長吳莉貞及潘鴻謀屆齡退休，遺缺分由原經濟犯罪犯制處長林玲蘭及台南市調查處長李長明接任，徐也錯身副局長職位。
蕭湘台則是調查班14期結業，曾任調查局國會聯絡組主任，因長期經營國會關係，與不少立委熟識，尤與前立法院長王金平相知相惜，蕭原亦是上次副局長異動的熱門人選，但與徐志賢相同，最後一刻未獲高層青睞，改升任台中市調查處長後，與民進黨系統維持良好關係，加上處事圓融，擅長溝通，是他此次出線的原因。
其中，現任副局長李長明今年7月即將卸任，調查局內部普遍認為，蕭此時升任主秘一職，是高層佈局接任李長明退休後遺缺的人選。
除徐，蕭外，此波人事異動尚有，調查局秘書室主任喻榮台因健康因素，調任研究委員會局專門委員，遺缺由桃園市調查處簡任秘書巫勝鴻接任。督察處副處長王之郴調任國家安全維護處副處長。
兩岸情勢研析處專門委員劉文斌升任兩岸情勢研析處副處長，調查局公共事務室主任高國銓升任督察處局專門委員（局本部駐區督察），遺缺由台南市調查處副處長夏紹達接任。
蕭湘台接任主秘後，其遺缺由洗錢防制處副處長單培祥接任；航業調查處簡任秘書許張傳接任台南市調查處副處長。
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標題：調查局新人事 蕭湘台升主秘 傳副局長之爭前哨戰
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