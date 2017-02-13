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核廢料貯存4無人島？ 3縣市堅決反對：休想！

近來傳出台電要將核廢料儲存在4座無人島上，但基隆、澎湖、金門縣市長聽聞此消息後皆堅決反對。（資料照）

2017-02-13  06:45

〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出台電要將核廢料貯存在4座無人島上，但卻引起這些島嶼的管轄縣市抗議，有媒體報導指出，基隆、澎湖、金門縣市長聽聞此消息後皆堅決反對，連江縣方則面表示還要再了解狀況。

據《聯合報》報導，澎湖縣長陳光復說，澎湖群島是世界遺產潛力點，不容核廢料來汙染。基隆市長林右昌表示，基隆的無人島是野生動物保護區與重要漁場，怎能拿來貯存核廢料？金門縣長陳福海也反對指出，金門以發展觀光為主，絕不可能同意貯存核廢料。

報導也提到，連江縣長劉增應則表示，馬祖約有20個無人島礁，若成為選址點之一，勢必要嚴正處理，至於會怎麼做，則要和台電官方確定選址場所後再與民間討論。

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