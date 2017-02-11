國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
〔記者羅添斌／台北報導〕松山機場本月6日遭無人機闖入，導致多個航班及軍機無法起降，近千旅客受影響，由於無人機侵擾事件越來越多，惹毛了國防部長馮世寬，他已下令三軍部隊，在合法權責內，善盡維護國家安全的職責，對闖入機場的空拍機一律予以擊落，還稱「威脅就在眼前，不用請示上級！」
軍方官員今天指出，馮世寬是在昨天視導陸軍航空第602旅（陸軍直升機部隊）時，做出了這項明確的指令。他說，馮世寬相當關切營區安全防護及飛安管制情形，尤其近年來坊間流行的「空拍機」，已對機場安全形成顧慮，甚至可能淪為敵人情蒐手段。
官員說，馮世寬特別要求相關幹部教育所屬，在合法權責內，善盡維護國家安全的職責，對闖入機場的空拍機一律予以擊落，「威脅就在眼前，不用請示上級！」，避免因層層回報、請示，延誤狀況處置的先機，對國家安全造成損害。
馮世寬是在昨天由相關聯參主管陪同，前往陸軍第10軍團指揮部、航空第602旅等單位，聽取任務簡報，巡視戰備執勤狀況，並頒發團體加菜金，犒慰官兵辛勞。
在視導中部地區國軍部隊時，馮世寬指示各級幹部針對作戰區兵要條件，用心思考、研討合適的戰術戰法，並教育各層級官兵深切體認個人職責，使幹部能果決下達命令、士兵敢於當機立斷處置突發狀況，以強化部隊運作效率，打造堅實防衛戰力。
馮世寬視導10軍團時，特別向與會幹部下達作戰狀況，針對各種應變作為與用兵方式，進行深入研討，並要求各單位平時應結合任務，適切調整訓練作法，同時強化友軍之間的交流、聯繫，因為「所有的訓練著眼，都在為將來的聯合作戰奠基！」
另外，馮世寬相當重視「軍事訓練役」規劃執行情形，特別轉達總統蔡英文的關切之意，要求各單位務必摒除不必要的雜務干擾，施以嚴格、扎實的訓練，並透過與常備部隊訓練、生活在一起的過程，凝聚役男的向心力及歸屬感，使他們結訓走出營區時，都成為能投入作戰、願全心奉獻的戰鬥員。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 一夜數震！台南最大震度6級 全台4傷送醫
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 麥當勞訂餐羅生門 61份套餐化作愛心
- 澎湖元宵「西乞龜」 黃金龜王受矚目
- 凌晨強震過後 台南市區出現入冬最低溫9.7度
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 核廢倒台海？ 原能會：最快下週五完成查證報告
- 元宵吃湯圓 4種人要小心別噎到
- 裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇
- 女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰
- 豬的報仇！巨蟒吞了小豬 慘遭豬群聯手分屍
- 打趴「誤」事高苑 不敗松山晉決賽
- 亞洲門戶交流賽》首戰就繳猛打賞 大王雙響砲影片看這裡
- 帥氣消防員出任務 結果多了1個可愛女兒
- 朴子元宵踩街 送香爐提燈
- 新營設國圖南部館 下週可望敲定
- 植村秀全新粉底刷 打造完美妝容
- 洪曉蕾狂閃前夫緋聞 王世均帶妹開心就好
- 頭獎1注 獨得1億
- 農作抗寒害 菜覆網、樹根保暖
- 設專屬停車位、專人服務 身障者台灣燈會貴賓級待遇
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 印度男孩罹患怪病 沒有傷口卻會七孔流血
- 啟示錄 女也
- 大自然真的有天鵝船！牠神級「收納式載客」讓網友看了超讚嘆！
- 法比歐半裸秀人魚線 下半身激凸成亮點
- 台鐵車班組工時協商會議 達成兩共識
- 志清大樓案勝訴 國產署︰續追討救國團不當得利
- 自由開講》改革不是醫勞盟的專利
- 幫第一千金打廣告 白宮顧問將遭調查
- 就算上萬點 散戶也沒份
- 愛茉懷雙胞胎2個月時就知情 麥特戴蒙差點感動哭！
- 入主福斯Golf、Beetle 享高額多期零利率
- 花車總動員 今晚西城嘉年華大遊行
- RM快閃襲台 獨缺劉在錫 前成員Gary當嘉賓8000名鐵粉力挺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court orders China Youth Corps’ eviction
- 同志收養害孩子角色混亂？ 法院仍不准
- 農舍管理 代理縣長吳澤成︰延續中央辦法
- 解先發的渴 林樺慶今戰羅德
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
標題：國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email