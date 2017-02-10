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香港地鐵縱火案 1重傷者是台灣人
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洪秀柱自爆 和萬少丞同批有300餘人申請入黨

2017-02-10  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕夜店殺警案主嫌萬少丞日前申請加入國民黨，讓黑道入黨的爭議浮上檯面。國民黨主席洪秀柱今日接受廣播專訪時，坦承自己在過年前就有聽到萬少丞要入黨的消息，後來才知道有300餘人，因此她當時要求嚴格審查，目前有100多人已被剃除。

洪秀柱表示，這群人的資料上面竟然都是同一個通訊地址，顯然有相當大的問題，所以台北市黨部針對這些人逐一撥打電話，如果對方不知道自己要入黨那就把他從名單裡刪除，有些電話打不通的，也是直接移除。

至於台北市議員葉林傳服務處主任黃秀玲負責轉介萬少丞入黨，此事吳敦義是否知情？洪秀柱則說，她不想這樣去猜測，因為有些支持者可能很熱情，但參選人自己並不知道，所以不能妄加定論。

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  • 國民黨主席洪秀柱今日接受廣播專訪時，坦承自己在過年前就有聽到萬少丞要入黨的消息，後來才知道有300餘人。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席洪秀柱今日接受廣播專訪時，坦承自己在過年前就有聽到萬少丞要入黨的消息，後來才知道有300餘人。（記者叢昌瑾攝）

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