破天荒！ 憲法法庭辯論同婚 324首度開庭直播

2017-02-10 12:38

〔記者楊國文／台北報導〕同性婚姻一向為國人矚目議題，司法院大法官會議已定3月24日上午9時召開憲法法庭，破天荒就同志婚姻邀請學者、專家說明進行言詞辯論，並開庭全面直播，據了解，大法官會議擬邀請4位學者專家出庭。

司法院指出，此次大法官會議就審理中的兩件同婚釋憲案開庭，釋憲聲請人分別為台灣第一個公開出櫃的男同志祁家威及台北市政府。

祁家威是台灣同志運動先驅，16年前曾提過釋憲案被駁，3年前祁與男伴登記結婚被拒，祈提起訴願被駁，再提起行政訴訟仍被判敗訴定讞後，在台灣伴侶權益推動聯盟律師團協助下，祁第二度聲請同婚釋憲，前年8月大法官會議受理此案。

另一案是台北市政府聲請的釋憲案，源於近年有越來越多同性伴侶透過登記結婚來衝撞現行體制，如伴侶盟曾號召30對同性伴侶前往戶政機關登記結婚遭拒，其中呂欣潔等3對同性伴侶則提起行政訴訟，台北市民政局因身為登記主管機關，因此前年提出釋憲聲請，大法官會議亦受理。