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邱毅看藍營黨魁之爭痛心 被網友狂酸

邱毅透露在過年期間接到候選人的電話，都會勸他們停止內鬥。（資料照）

2017-02-10  12:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席競爭激烈，不過也出現候選人相互批評的情形，前立委邱毅對此相當失望，他透露在過年期間接到候選人的電話，都會勸他們停止內鬥，不過現在看起來，情勢發展事與願違。

邱毅在臉書PO文指出，多人競逐黨主席是好事，但若施展權謀，用鬥爭手法攻擊對手，甚至惡言相向或大貼標籤，就顯出「內鬥內行，外鬥外行」的醬缸文化。邱毅認為，這樣容易在選後因舊恨難消而造成分裂，所以在接到候選人的電話，都會勸他們停止內鬥。

邱毅指出，他都會告訴這些候選人，將炮火集中指向蔡英文與民進黨，並積極提出政策面的對應版本。邱毅強調，現在台灣政局詭譎多變，民眾厭惡唾棄民進黨，對國民黨也不滿意不支持不期待，甚至許多人指望大陸早點統一，好強力清除台獨惡勢力。

邱毅感嘆地說，不過看到現在，情勢發展已事與願違，令人深切痛心，也感覺個人過去的犧牲奉獻毫無意義價值。

面對邱毅「痛心」的PO文，網友在PTT上留言討論：「輪不到你」、「內鬥內行，不過沒你的份」、「許多人指望大陸早點統一，你活在平行世界嗎」、「有假髮被撕掉痛心嗎」、「反正你是共產黨的」、「新黨的在痛心？」、「黨外人士是在跟人心痛什麼啦」、「這麼愛國民黨怎會跑去親民黨再回國民黨？」

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相關關鍵字： 吳敦義 洪秀柱 詹啟賢 邱毅 郝龍斌 韓國瑜 黨主席
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