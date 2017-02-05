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總統表姊身分惹議 林美珠卻被葉毓蘭大讚

2017-02-05  12:31

〔即時新聞／綜合報導〕政務委員林美珠將接任勞動部長，由於其為總統蔡英文的表姊，引發外界「內舉不避親」的物議。但政治立場屬藍營的警察大學前教授葉毓蘭，竟然投書媒體幫林美珠講「公道話」，稱讚林美珠「認真」、「我尊敬的長官」。

葉毓蘭文章〈總統表姊當部長 錯了嗎？〉4日刊載於《中國時報》，她在文中指出，林美珠並非天外來客，而是很早就通過國家考試，靠著自己的努力一路在公務體系內升遷，於前總統陳水扁時代晚期被拔擢為內政部政務次長。

葉毓蘭回憶，林美珠擔任內政部次長時期，行政院為因應越來越多的外配、外勞，以及許多偷渡來台賣淫的中國女子，推動防制人口販運的行動，林美珠擔任防制人口販運協調會報的執行秘書，專業、認真、擅於溝通的特質，令擔任婦女救援基金會董事長的葉毓蘭折服。

葉毓蘭指出，林美珠雖然被批評過往經歷不涉勞工議題，但林長期從事防制人口販運的工作，熟悉移工問題，在嘉義縣政府擔任副縣長時期也主管地方勞政，「以我認識的林美珠，相信她會是民進黨內閣中出色的閣員」。

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  • 政務委員林美珠將出任勞動部長。（資料照，記者羅沛德攝）

    政務委員林美珠將出任勞動部長。（資料照，記者羅沛德攝）

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