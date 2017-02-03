林聰賢靠著自身努力 攀上仕途高峰

2017-02-03 22:07

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣長林聰賢內定接任農委會主委，這名沒有家世背景的農家子弟，靠著自身努力，攀上仕途高峰，成為游錫堃、陳定南之後，另一位進入內閣的宜蘭綠色執政首長。

林聰賢入閣消息年前傳到年後，最早傳出接任交通部長，因林全力挺賀陳旦，人事案無疾而終，後來盛傳出任衛福部長，引發醫界大老反彈，再來是勞動部長，媒體繪聲繪影，行政院揭開謎底，確認林聰賢接掌農委會。

「氣魄宜蘭，台灣頭！」這是林聰賢參選宜蘭縣長的競選口號，從保險業務員、里幹事，做到農委會主委，林聰賢從政之路，看到的是對價值的堅持、對土地的感情、對使命的承擔。在民進黨裡，林聰賢輩份不高；但在蔡英文總統心裡，多次互動與相處，林聰賢待人細膩誠懇、做事認真負責，足以信任與交付。

56歲林聰賢，是羅東郊區鄉下孩子，為了幫父親分擔農務，小時候推著水肥車上街收水肥，務農過程連結了對土地的情感；林聰賢從小就告訴自己，身為農家子弟，要成功沒有捷徑，只有踏實向前，才能突破困境。

林聰賢退伍後曾擔任保險員，1987年考上公職，翌年分發到宜蘭市公所擔任里幹事，這是擔任公務員的開始。不到兩年，被拔擢擔任清潔隊長，只是當時已爆發垃圾大戰，縣府變成垃圾場；林聰賢臨危受命，協調軍方讓出營區作為垃圾暫置場地，解決垃圾危機。

1994年，林聰賢轉任羅東鎮公所秘書，4年後，獲當時民進黨主席林義雄邀請入黨；真正開啟從政之路，是參與2001年羅東鎮長選舉並獲得當選；八年鎮長歷練備受肯定，2009年接下陳定南公事包，象徵傳承與開展，當選宜蘭縣長；首任縣長，各種民調數字，縣府團隊都名列前矛，被稱為五星級縣長，2014年連任，得票數更是創下宜縣長選舉紀錄，聲勢如日中天。

連任後，林聰賢針對農地「種農舍」問題改革，加強限制與規範，提高農地地價稅課徵，引來極大反彈與爭議；「對的政策要堅持，錯誤的要檢討。」林聰賢勇敢面對與調整，將民怨與阻力減至最小。

林聰賢是個有溫度與感性的人，在與蔡英文相處過程，讓人印象最深刻的一幕是，2012年，蔡英文總統選舉落選到宜蘭謝票；林聰賢致詞時沒有激情，而是不捨與感傷，說著說著掉下英雄淚，不只是泛著淚光而是淚流滿面，久久不能自己。蔡英文輕輕拍著他的肩膀，一切盡在不言中。

蔡英文多次到訪宜蘭，對於林聰賢的認真，呈現出來的成果與改革理想，也都看在眼裡；去年宜蘭不老節彩排，蔡英文到場致詞連續2次強調：「林縣長你做得很好，做得很棒，你辛苦了。」林聰賢與蔡英文關係密切，這次出訪，林聰賢更是唯一指定的縣市長，入閣除了縣政累積，更多的是蔡英文欣賞與信任。