司法要民主！司改會議半數審檢辯代表將票選

2017-02-01 21:05

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議的分組會議將在本月20日登場，經由票選和推薦產生的出席代表共75人，包括10名法官、10名檢察官、10名律師、5名法律學者，另外還有40名的「非法律人」代表，審檢辯的30名代表，將有1/2由票選產生。

司法院秘書長呂太郎表示，院方的5名票選代表，將由全國法官直接投票產生，預定本月6日在全國各法院設立投票箱，由法官自行投票選出代表，一審將選出代表3人、二、三審各選1人；檢方則採網路投票，法務部政務次長陳明堂指出，全國檢察官將在本月3日到6日，透過網路票選出5名代表，共選出一審3名，二審和三審共2名。

呂太郎指出，本月13日將再開一次司改國是會議籌備會，接著由票選和推薦的75位各界代表，及17位司改國是會議籌備委員一起分成5組，從20日起開始進行分組討論，預定每2週開會一次，6月24、25日召開大會，由總統蔡英文親自主持。

司改國是會議由蔡英文擔任召集人，副召集人是司法院長許宗力和中研院前研究員瞿海源教授擔任，法務部長邱太三、中研院法律所所長林子儀和內湖殺童案被害人家屬小燈炮媽媽王婉諭都是籌備委員。