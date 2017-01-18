軍公教抗議年改 立委籲「提出你們的版本」
2017-01-18 00:12
〔即時新聞／綜合報導〕年金改革國是會議將於22日在總統府召開，軍公教團體預料將發起抗議行動。民進黨立委羅致政對此表示，國是會議過後政府就會提出年改版本，希望最近抗議的軍公教團體也能提出自己的版本，才有談判或溝通的可能性。
羅致政在17日年代《新聞面對面》節目中表示，民進黨對年金改革的態度就是「非改不可，而且非改成功不可」，至於版本在國是會議過後就會提出。對於外界質疑年改公聽會沒意義，羅致政說，有特定團體讓公聽會開不成，不能因此說整個過程有瑕疵。
羅致政重申，年金改革非改不可，即使是軍公教團體或所謂監督聯盟，也不敢說不用改，如果大家都同意該改，只是對「該怎麼改」有不同意見，未來修法草擬的過程中，希望軍公教提出他的版本，天花板怎樣才合理？地板怎樣才合理？18%要打多少人才合理？羅致政說，軍公教要提出來，才有溝通談判的可能性存在。
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