談段宜康、梁文傑 韓國瑜再嗆：我何罪之有？

2017-01-17 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕前台北農產公司總經理韓國瑜今日在廣播節目受訪時，被主持人問到與立委段宜康、台北市議員梁文傑間的恩怨，韓國瑜表示，從未見過兩人，卻被追著打，「不曉得動機為何」。

日前宣布角逐國民黨主席韓國瑜自嘲，接連遭罵菜蟲、果蟲，「還好沒說我是淫蟲」，「我到底犯什麼罪？」他怒嗆，「我強烈質疑段宜康干涉司法偵辦腳步」，稱自己遭抹黑「貪汙、恐嚇、流氓，又得癌症」。他表示，被段宜康追打7個月，文攻武嚇樣樣來，「我刺激很深」。

至於梁文傑，韓國瑜酸，他好像為我而活、為我選議員。韓國瑜笑稱，一直不停被追著打，害他有了「一夜七次郎」的外號，「六次起來接電話，一次起來尿尿。」他也澄清，「我一輩子不貪汙、不信邪」，請求司法公正審判還他清白。