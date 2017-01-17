| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

談段宜康、梁文傑 韓國瑜再嗆：我何罪之有？

2017-01-17  17:40

〔即時新聞／綜合報導〕前台北農產公司總經理韓國瑜今日在廣播節目受訪時，被主持人問到與立委段宜康、台北市議員梁文傑間的恩怨，韓國瑜表示，從未見過兩人，卻被追著打，「不曉得動機為何」。

日前宣布角逐國民黨主席韓國瑜自嘲，接連遭罵菜蟲、果蟲，「還好沒說我是淫蟲」，「我到底犯什麼罪？」他怒嗆，「我強烈質疑段宜康干涉司法偵辦腳步」，稱自己遭抹黑「貪汙、恐嚇、流氓，又得癌症」。他表示，被段宜康追打7個月，文攻武嚇樣樣來，「我刺激很深」。

至於梁文傑，韓國瑜酸，他好像為我而活、為我選議員。韓國瑜笑稱，一直不停被追著打，害他有了「一夜七次郎」的外號，「六次起來接電話，一次起來尿尿。」他也澄清，「我一輩子不貪汙、不信邪」，請求司法公正審判還他清白。

廣告
  • 前北農總經理韓國瑜今在廣播節目受訪時，被問到與段、梁間的恩怨，他表示，從未見過兩人，卻被追著打，「不曉得動機為何」。（記者黃建豪攝）

    前北農總經理韓國瑜今在廣播節目受訪時，被問到與段、梁間的恩怨，他表示，從未見過兩人，卻被追著打，「不曉得動機為何」。（記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尼伯特颱風 果蟲 梁文傑 段宜康 菜蟲 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：談段宜康、梁文傑 韓國瑜再嗆：我何罪之有？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.