陳為廷拒向國父鞠躬 藍提案砍役政署822萬元

2017-01-17 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖陳為廷去年5月服替代役期間，因為拒絕向國父遺像敬禮，一度引發風波。立法院國民黨團今天竟提案，要刪除役政署822萬5000元的預算作為懲罰。

根據《風傳媒》報導，國民黨團今天提案，替代役男陳為廷去年5月在結訓典禮上，違反內部規定拒向國父遺像鞠躬，但新訓中心卻未予懲處，為予懲戒，提案刪減今年役男教育訓練、獎金等費用共822萬5000元。

國民黨今天提出本案後，民進黨在朝野協商中盼能撤案，但國民黨堅決要求此案進入表決，立法院長蘇嘉全於是裁示此案保留，最快明天下午就會進行表決。