| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
重大訊息！樂陞董座許金龍存款不足跳票3400萬 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

陳為廷拒向國父鞠躬 藍提案砍役政署822萬元

2017-01-17  13:59

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖陳為廷去年5月服替代役期間，因為拒絕向國父遺像敬禮，一度引發風波。立法院國民黨團今天竟提案，要刪除役政署822萬5000元的預算作為懲罰。

根據《風傳媒》報導，國民黨團今天提案，替代役男陳為廷去年5月在結訓典禮上，違反內部規定拒向國父遺像鞠躬，但新訓中心卻未予懲處，為予懲戒，提案刪減今年役男教育訓練、獎金等費用共822萬5000元。

國民黨今天提出本案後，民進黨在朝野協商中盼能撤案，但國民黨堅決要求此案進入表決，立法院長蘇嘉全於是裁示此案保留，最快明天下午就會進行表決。

廣告
  • 陳為廷去年服替代役，發生拒向國父遺像敬禮的事件。（圖擷取自陳為廷臉書）

    陳為廷去年服替代役，發生拒向國父遺像敬禮的事件。（圖擷取自陳為廷臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 陳為廷 鞠躬 預算
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：陳為廷拒向國父鞠躬 藍提案砍役政署822萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.