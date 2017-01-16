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黃越宏告背信、侵占 葉金川跳腳批「神經病」

2017-01-16  19:27

〔即時新聞／綜合報導〕法治時報社長黃越宏上電視節目爆料，指控血液基金會涉嫌洗錢，今天甚至前往台北地檢署控告董事長葉金川及監察人李悌元背信、侵占。對此，葉金川痛批「神經病！」「誣告！」

黃越宏今天至台北地檢署按鈴控告指出，台灣血液基金會原使用日本進口試劑，後來故意換成台製，使驗血誤差值高出國際標準3倍，故意製造廢血，圖利廢血廠商，變相侵占台灣血液基金會公款，涉嫌背信以及公益侵占罪。

根據《聯合報》報導，葉金川對於挨告回覆表示，「這就是個神經病！我沒什麼好回應的，反正法院會去調查，這就是個誣告，他如果告不成，我們會反告他，現在我講也沒什麼用了，反正你們也不信，就等法院見。我們台灣有那麼多神經病，每天都在應付這個…」。

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  • 針對媒體報導台灣血液基金會為國民黨黨產，董事長葉金川12日宣布請辭，自承感覺像被捅一刀。（資料照，記者張嘉明攝）

    針對媒體報導台灣血液基金會為國民黨黨產，董事長葉金川12日宣布請辭，自承感覺像被捅一刀。（資料照，記者張嘉明攝）

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