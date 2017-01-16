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遭告發涉背信 葉金川：神經病！

2017-01-16  17:30

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣血液基金會日前遭指控為不當黨產，媒體人黃越宏今日更進一步出面指控血液基金會拒絕汰換設備，影響檢測準確性，造成每年將正常血錯報為廢血300萬CC以上，等於圖利廢血廠商，因此向台北地檢署告發血液基金會董事長葉金川等涉背信、公務侵占罪；對此，葉金川先是回應不予置評，但又暗諷對方是神經病！

對於遭告一事，葉金川表示，法院會去調查，到時有罪就去服刑，沒罪就會反告對方誣告，他說，這沒有什麼好回答的，因為有質疑的地方，就請去告，沒有問題，但告不成的話，就會反過來告對方，就這樣而已，法院會處理。

雖然表態一切交由司法處置，但葉金川又忍不住無奈感嘆：「他那個神經病，阿我們台灣有多少個神經病？每天都在應付這個！」，隨後宣稱：「我已經開始請假，謝謝啦，就不回答了。」

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  • 捐血議題最近引發不少討論。（記者林惠琴攝）

    捐血議題最近引發不少討論。（記者林惠琴攝）

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