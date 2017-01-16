郝龍斌：希望和詹啟賢有合作機會

2017-01-16 14:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕前國民黨副主席詹啟賢表態考慮參選，對此，國民黨副主席郝龍斌受訪表示，「個人希望他和我有合作的機會」。

郝龍斌今上午出席前行政院長江宜樺「長風基金會」成立茶會，他受訪表示，詹啟賢是他好友，也是黨內人才，對於詹指稱，黨的發展有不同路線，郝龍斌則說「認同他的看法」，所以才會參選。他也說，此次很多人有意參選，可以把黨的路線、發展說明清楚。

對於參選國民黨主席必須有黨員連署，郝龍斌則表示，黨主席候選人門檻已經很多，連署過程給候選人很大壓力，應把連署不必要的門檻解除。

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