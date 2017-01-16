| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

郝龍斌：希望和詹啟賢有合作機會

2017-01-16  14:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕前國民黨副主席詹啟賢表態考慮參選，對此，國民黨副主席郝龍斌受訪表示，「個人希望他和我有合作的機會」。

郝龍斌今上午出席前行政院長江宜樺「長風基金會」成立茶會，他受訪表示，詹啟賢是他好友，也是黨內人才，對於詹指稱，黨的發展有不同路線，郝龍斌則說「認同他的看法」，所以才會參選。他也說，此次很多人有意參選，可以把黨的路線、發展說明清楚。

對於參選國民黨主席必須有黨員連署，郝龍斌則表示，黨主席候選人門檻已經很多，連署過程給候選人很大壓力，應把連署不必要的門檻解除。

相關影音

廣告
  • 前國民黨副主席詹啟賢表態考慮參選，對此，國民黨副主席郝龍斌受訪表示，「個人希望他和我有合作的機會」。（資料照，記者張嘉明攝）

    前國民黨副主席詹啟賢表態考慮參選，對此，國民黨副主席郝龍斌受訪表示，「個人希望他和我有合作的機會」。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 合作 詹啟賢 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：郝龍斌：希望和詹啟賢有合作機會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.