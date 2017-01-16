江宜樺成立長風基金會 強調與選舉無關

前行政院長江宜樺擔任董事長、前交通部長葉匡時擔任執行長的長風文教基金會成立茶會上午舉行，兩人與董事會成員合影。（記者廖振輝攝）

2017-01-16 11:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長江宜樺成立「長風文教基金會」今上午舉辦成立茶會，由於該基金由江宜樺擔任董事長，其成員幾乎為江宜樺內閣成員，外界解讀該基金會與選舉有關。江宜樺今表示，基金會的成立宗旨是為台灣未來找出路，協助年輕人連結國際，強調基金會與政治和選舉無關。

江宜樺受訪說，基金會成立與政治和選舉沒有關係，參選不是服務社會的唯一方式，即使他離開公共領域，仍希望以更有創意的方式服務社會，相信在基金會能做的會比在政府時更好。

至於成立基金會前，是否徵詢過前總統馬英九與前國安會秘書長金溥聰？江宜樺笑說「都沒有」，表示在成立後才告知政壇上的朋友；他說，基金會就做該做的事，外界不須多做聯想。至於今未邀馬總統出席，江也說，這不是政治性場合，因此未邀請任何政黨負責人。

基金會成立茶會政界、學界雲集，國民黨副主席郝龍斌、前行政院長陳沖等人都到場致賀，時任內閣成員、前朝政務官也幾乎到齊。

江宜樺表示，他卸任行政院長後到國外當訪問學者及教書兩年，回頭來看台灣，發現台灣不斷在內耗、視野越來越小，讓他心理非常心疼；希望基金會作為平台，號召更多人加入，基金會也能與其他平台連結，成為把台灣正向力量融合的大平台。

江宜樺說，期盼基金會能提供年輕人舞台，凝聚台灣不同世代的向心力，近期基金會也會以青年為主題，舉辦4場座談會，2月19日首場座談會將邀請前國發會主委管中閔，與年輕人一起暢談台灣的未來，蒐集座談中所提出的問題後，基金會也會找資源協助克服。

該基金會由江宜樺出任董事長，從執行長到董事幾乎是江宜樺內閣閣員。副董事長為怡和董事長王伯元、和碩董事長童子賢，執行長為前交通部長葉匡時，董事包括前文化部長龍應台、前國發會主委管中閔、前陸委會主委夏立言、前政務委員馮燕、蔡玉玲等。