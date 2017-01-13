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游錫堃率團祝賀川普就職 總統交代這6字

2017-01-13  23:11

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長游錫堃將於16日率團前往美國參加川普就職典禮，除了自備台灣郵票當禮物外，總統蔡英文也交付「祝賀、感謝、交流」的任務。

總統府公布，即將參加美國總統就職典禮的台灣祝賀團團長為游錫堃擔任，團員包括游錫堃夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源，以及立委林昶佐、陳怡潔、林為洲、呂玉玲、柯志恩、陳亭妃等11人。

《中央社》報導，游錫堃今（13日）受訪時透露，蔡總統在出訪前交代他，此行任務是「祝賀、感謝、交流」6個字，要用愉快的心情向川普總統道賀，並感謝美國包括2017國防授權法案、六項保證和台美關係的向前推動。

至於是否會和川普團隊幕僚會面？游錫堃表示，與官員見面依慣例無法曝光，行程應該會拜訪智庫、國會山莊，並出席僑宴。他也開玩笑地提到，1997年曾參加美國總統柯林頓祝賀團，「只是20年前我應該比較年輕，頭髮比較多。」

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  • 前行政院長游錫堃將於16日率團前往美國參加川普就職典禮，除了自備台灣郵票外，總統蔡英文也交付「祝賀、感謝、交流」的任務。（記者簡榮豐攝）

    前行政院長游錫堃將於16日率團前往美國參加川普就職典禮，除了自備台灣郵票外，總統蔡英文也交付「祝賀、感謝、交流」的任務。（記者簡榮豐攝）

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